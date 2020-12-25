السعودية اليوم / مصر تسجل 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 9 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 1021 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 128993 حالةً من ضمنهم 108474 حالة تم شفاؤها، و 7260 حالة وفاة.

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01:48ت م

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القاهرة 9 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 51 حالة جديدة.وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 128993 حالةً من ضمنهم 108474 حالة تم شفاؤها، و 7260 حالة وفاة.// انتهى //01:48ت م0200

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