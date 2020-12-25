السعودية اليوم / تونس تعلق جميع الرحلات الجوية بين المطارات التونسية والدنمارك



تونس 9 جمادى الأولى 1442ت هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك التونسية، تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية والدنمارك، ابتداءً من اليوم وإلى حين إشعار آخر.

وأفاد بيان صادر عن وزارة النقل التونسية اليوم، أنه تقرر في ذات السياق عدم قبول الوافدين إلى تونس بالنسبة للمسافرين الذين أقاموا أو عبروا الدنمارك.

وأضافت أن هذا الإجراء يندرج في إطار متابعة تطور الوضع الوبائي في العالم، وحرصاً على التوقي من انتشار العدوى بالسلالة الجديدة لفيروس كوفيد-19 .

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