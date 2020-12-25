السعودية اليوم / وفيات كورونا في البرازيل تقترب من 190 ألفاً



برازيليا 9 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

سجلت البرازيل 58428 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أنه بهذه الحصيلتين يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7423945 ، والوفيات 189982.

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برازيليا 9 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسسجلت البرازيل 58428 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19) و 762 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى أنه بهذه الحصيلتين يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7423945 ، والوفيات 189982.// انتهى //00:12ت م0195

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