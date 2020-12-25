السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 221,408 إصابات مؤكدة و 3,362 حالة وفاة بكورونا



واشنطن 9 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 221,408 إصابات مؤكدة و 3,362 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 18,391,571 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 325,096 حالة وفاة.

// انتهى //

22:05ت م

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واشنطن 9 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 221,408 إصابات مؤكدة و 3,362 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 18,391,571 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 325,096 حالة وفاة.// انتهى //22:05ت م0185

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