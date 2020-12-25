السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 126 وفاة و 12662 إصابة جديدة بكورونا



مدريد 9 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إسبانيا 126 حالة وفاة و 12662 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2854951 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 49824 حالةً منذ بداية الأزمة الصحية.

// انتهى //

21:58ت م

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مدريد 9 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسسجلت إسبانيا 126 حالة وفاة و 12662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2854951 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 49824 حالةً منذ بداية الأزمة الصحية.// انتهى //21:58ت م0184

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