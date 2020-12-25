السعودية اليوم / هولندا تسجل 11555 إصابة بفيروس كورونا المستجد



أمستردام 9 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

سجلت هولندا خلال الساعات الـ 24 الماضية, 11555 إصابة, و89 حالة وفاة بفيروس

وأشار المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيان اليوم, إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت بذلك 10828 حالة وفاة و 732685 إصابةً.

// انتهى //

21:29ت م

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أمستردام 9 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسسجلت هولندا خلال الساعات الـ 24 الماضية, 11555 إصابة, و89 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.وأشار المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيان اليوم, إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت بذلك 10828 حالة وفاة و 732685 إصابةً.// انتهى //21:29ت م0177

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