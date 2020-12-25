السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 262 إصابة جديدة بكورونا



لوكسمبورغ 9 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واس

سجلت لوكسمبورغ 262 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها سجلت كذلك ثلاث حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 461 حالةً.

// انتهى //

21:28ت م

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لوكسمبورغ 9 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 24 ديسمبر 2020 م واسسجلت لوكسمبورغ 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد 45471 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها سجلت كذلك ثلاث حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 461 حالةً.// انتهى //21:28ت م0176

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