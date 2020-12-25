شكرا لقرائتكم خبر عن 80 عيادة بـ «معارض الظهران» للتطعيم بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

علمت ”الخليج 365” أن مركز اللقاحات بمركز معارض الظهران بالمنطقة الشرقية، المقرر افتتاحه الأحد المقبل، ويشرف على تجهيزه فريق وزاري، يضم 80 عيادة، وذلك لضمان استيعاب أكبر عدد ممكن من المسجلين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد

المبادرة بالتسجيل

وانطلقت حملة التطعيم، أمس في مركز اللقاحات بمطار الملك عبدالعزيز في جدة. ونصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم، مجددة تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

استجابة مناعية

وأكدت «الصحة» مأمونية اللقاح وفاعليته نظرا لاجتيازه مراحل الاختبار بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة. وأوضحت صحة جدة أنه تم تحديد الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز ليكون المقر الأول لحملة التطعيم ضد كورونا لتوافر جميع الخدمات الأساسية ولأنه مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة من خلال تجهيز «84» غرفة لتلقي اللقاحات يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة. وأضافت صحة جدة أنه جار العمل لافتتاح عدد من المواقع الأخرى داخل المحافظة لتكون مراكز لتقديم اللقاح، مشيرة إلى أن مركز محافظة جدة يعد ثاني مركز من مناطق ومحافظات المملكة بعد الرياض لتلقي اللقاح.

الإنسان أولا

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري أنه منذ بداية جائحة كورونا رفعت قيادتنا شعار الإنسان أولا وتوحدت جهود الجهات الحكومية وتكاملت مع وزارة الصحة وكافة الجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق ذلك، وسخرت الهيئة في هذا الاتجاه إمكاناتها ومرافقها وجهودها في سبيل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة، وهذا المشروع الذي تم تدشينه بالتعاون مع وزارة الصحة يأتي امتدادا للعمل التشاركي الموحد.

عمل تشاركي

وأكد المنصوري جاهزية الصالة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز للبدء في استقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا يوميا، ووضع كافة الخطط اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة لضمان سير العملية بشكل لائق يتماشى مع التدابير الاحترازية المتبعة، لافتا إلى أن اختيار الصالة مقرا لتنفيذ المشروع جاء انطلاقا من العمل التشاركي بناء على معايير لوجستية واستنادا إلى معطيات أساسية أهمها المساحة الواسعة والموقع الذي يعد نموذجيا لغالبية سكان محافظة جدة وقرب المقر منهم​.