شكرا لقرائتكم خبر عن قواطع زجاجية بـ 802 مسجد وجامع والان نبدء بالتفاصيل

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب الفواصل والقواطع الزجاجية للجوامع والمساجد لـ 802 مسجد وجامع بمناطق المملكة عبر 20 عملية ترسية. ويستهدف المشروع تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة وترشيد الطاقة وإطالة عمر التكييف والفرش والإنارة في الأماكن التي تم فصلها عن مصلى الفروض داخل المساجد والجوامع، وكذلك تقليل تكلفة الصيانة لهذا الجزء المفصول بأكثر من 70% من التكاليف. وشمل العمل تركيب قواطع وحواجز زجاجية لجوامع المجموعة الأولى تمثل 64 جامعا بمدينة الرياض، و38 جامعا بمحافظات جدة والطائف والمويه و58 جامعا بالمنطقة الشرقية، و20 مسجدا وجامعا بمنطقة الجوف.

كانت هذه تفاصيل خبر قواطع زجاجية بـ 802 مسجد وجامع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.