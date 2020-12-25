شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف مراجع لـ«طوارئ» المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 15779 شخصا من الخدمات العلاجية في مراكز الطوارئ في الحرم المكي، وذلك خلال العام الهجري المنصرم 1441هـ. وأوضح التجمع الصحي في مكة المكرمة أن مراكز الطوارئ في أروقة المسجد الحرام تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتهدف إلى تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين، لافتا إلى أن هذه المراكز مجهزة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة. وأبان أن سرعة التعامل مع الحالات بكل جودة وعناية هي أساس العمل في مراكز طوارئ الحرم مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية بشأن فيروس كورونا المستجد.

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