شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير التوعية الإسلامية بحملات حجاج الداخل والان نبدء بالتفاصيل
وبحث الاجتماع الذي شارك فيه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد، وأمين أعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الشيخ سليمان الخميس، والأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة، الشيخ محسن الحارثي، وأعضاء المجلس من طرف وزارة الحج والعمرة، آليات ترشيح واختيار الدعاة المشاركين وفق ما لدى وزارة الشؤون الإسلامية من ضوابط وتنظيمات، ومناقشة الإيجابيات والسلبيات التي رافقت العمل المشترك في الحج خلال العام الماضي.
وعرض المجلس التنسيقي الآلية التي سيقوم بها خلال هذا العام لربط حملات حجاج الداخل مع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية، تحت إشراف المجلس لتنفيذ أعمال التوعية بالتنظيم المناسب المعتمَد لدى الوزارتين.
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