شكرا لقرائتكم خبر عن توحيد المرجع الجيوديسي بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية أمس، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها بعنوان «محطات الرصد الجيوديسي والخدمات المساحية» للتعريف بمحطات الرصد المساحي المستمر في جميع مناطق مكة المكرمة. واستهدفت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام تعريف المختصين في مجال المساحة والخرائط بالأمانة والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة بتلك المحطات وما توفره من بيانات مساحية للمستخدمين من أجل توحيد المرجع الجيوديسي «المساحي» في جميع مناطق مكة المكرمة لتحقيق التكامل والدقة في تنفيذ الأعمال المساحية. كما ناقشت عددا من المحاور المتعلقة بالرصد المساحي وتطبيقاته في تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار، فيما طبق الحضور نموذج الرصد الجيوديسي على الطبيعة.

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