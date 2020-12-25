شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آلاف مستفيد من «كسوة الشتاء» بلبنان والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء 2020 للمحتاجين في لبنان. ووزع المركز، أمس الأول، 3.168 بطانية و1.584 حقيبة شتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدن بيروت وصيدا والعيرونية ودده الكورة والبترون، استفاد منها 7.920 فردًا. ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اللبناني الشقيق.

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