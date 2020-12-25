شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدعم مدارس حضرموت بـ 12 معملا تعليميا والان نبدء بالتفاصيل
ويشمل المشروع تقديم 8 معامل حاسوب، و4 معامل علوم، ومقاعد دراسية مزدوجة بعدد 147 مقعدا، وحقائب مدرسية مع مستلزماتها عدد 1,668 حقيبة، و32 حقيبة وسائل تعليمية.
وأشاد المدير العام لمديرية ثمود بدور المملكة الإنساني بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تجاه اليمن وشعبه، منوها بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة هذا المشروع التعليمي المهم الذي سيسهم في تأهيل وبناء قدرات الطلاب في التحصيل العلمي.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات التعليمية التي ينفذها المركز لدعم الطلاب والطالبات بمختلف المحافظات والمدن اليمنية.
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