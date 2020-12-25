شكرا لقرائتكم خبر عن «مسك» تطلق «التكيف مع التغيير».. غدا والان نبدء بالتفاصيل

تطلق مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» غدا السبت، في العاصمة الرياض «حديث مسك» في نسخته العاشرة، والذي يأتي استكمالاً لمسيرته الهامة في خلق منصة إثرائية لإلهام الشباب وتزويدهم بالتجارب المُلهمة والمحفزة، والأفكار المؤثرة حول العالم، في مسعى لتمكينهم وتطوير مهاراتهم في شتى المجالات.

وتأتي الفعالية التي تتناول هذا العام موضوع «التكيّف» مع التغيير في مركز المعارض والمؤتمرات بواجهة الرياض، والذي يثري الحديث فيه نخبة من المؤثرين المحليين والعالميين من رواد التغيير، لينقلوا رؤاهم كقادة أعمال حول الجائحة، وكيف استطاعوا في خضم تداعياتها الإبحار بمشاريعهم إلى بر الأمان.

وينطلق «حديث مسك» بطابع فريد عن المواسم السابقة، يقوده الشغف والدافع نحو التأثير، متناولًا موضوع التكيف لتجاوز العقبات، وانطلاقًا من هذا المبدأ يتم عقد هذا الموسم بالتكيف مع الوضع الراهن والتعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، من خلال تنظيم الحدث ليكون مخصصًا للمركبات، ومستقبلًا ضيوفه في مقاعد سياراتهم، في مساحة تتجاوز 16000 متر مربع، تماشيًا من الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة، مقدماً نموذجًا حيًا لأسلوب «مسك الخيرية» في التعايش مع التغيير وابتكار الحلول لشتى الظروف.

ويهدف «حديث مسك» في هذا الموسم لاستعراض التحديات والفرص خلال جائحة كورونا، ومدى حدة التغييرات التي طرأت على أنماط الحياة على مستوى العالم، والتغيير المتوقع خلال العشرة الأعوام المقبلة، حيث سيتناول اللقاء التحديات المفاجئة لقطاع التعليم ومدى فعالية الحلول قصيرة الأجل التي تمت الاستعانة بها، من خلال تسليط مجموعة من الخبراء الضوء على مستقبل التعليم والتحولات المنشودة لتطوير منظومة التعليم بشكل عام.

كما ستحتل الصحة، الموضوع المتصدر خلال هذا العام، نصيبا واسعا من النقاش، لاسيما فيما يتعلق بالسلوك الصحي للشعوب بعد الجائحة، والدروس المستفادة من الوباء لتخفيض معدلات العدوى حتى انطفاء جذوته، فضلًا عن التطرق لمستقبل قطاع الصحة، وتجارب تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد عبر التقنيات الرقمية.

ومن المنتظر، أيضاً أن يشارك رواد الأعمال والخبراء بتجربتهم في أعمال التجارة الإلكترونية لنقل الدروس المفيدة في مواجهة الجائحة والفرص الكامنة فيها، كما سيتطرق المشاركون لمستقبل السياحة، ومعالم المناطق السياحية التاريخية العريقة في المملكة، بالتزامن مع الجهود المبذولة نحو تعزيز جاذبية السياحة السعودية في مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030.