شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الملوثات البصرية من الأراضي الفضاء بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

واصلت إدارة النظافة، التابعة لبلدية محافظة الخبر، جهودها في تحسين المشهد الحضري، وإزالة الملوثات البصرية من خلال مسح وتنظيف الأراضي الفضاء بالخبر.

وحجزت البلدية، مضخة خرسانة؛ لتكرار ضخ الخرسانة في الأراضي الفضاء في العزيزية، وطبقت الحد الأعلى من الغرامة عليها، مع إلزام الشركة بتنظيف الموقع.

كانت بلدية الخبر قد انتهت من تنفيذ حديقة الزيتون بحي التحلية بالخبر، وذلك على مساحة إجمالية تزيد على 9925م2، التي تأتي ضمن جهود البلدية في تجميل المحافظة وزيادة الرقعة الخضراء ونصيب الفرد منها، وكذلك لإيجاد عدد أكبر من الحدائق لتكون متنفسا ومناطق ترفيهية، لتخدم أهالي المحافظة وزوارها.

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أن حديقة الزيتون أصبحت متاحة الآن للمواطنين والمقيمين من سكان حي التحلية بعد الانتهاء من كل الأعمال، موضحا أن الحديقة تضم مجموعة ألعاب أطفال متكاملة، وكراسي جلوس، وجلسات مغطاة، ومضمار مشي حول الحديقة، ومسطحات خضراء تتجاوز مساحتها 4500م2، وملعبا لكرة القدم من النجيل الصناعي، وملعبا رمليا للكرة الطائرة، إضافة إلى ساحة لمواقف السيارات.