شكرا لقرائتكم خبر عن عريعرة.. منع «ورش الحدادة» من العرض خارج المحلات والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية عريعرة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، حملة رقابية على ورش الحدادة، لمتابعة منع العرض خارج المحلات، وتراكم النفايات، في جميع المراكز التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المستمرة في مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وواصلت البلدية أعمال ري المسطحات الخضراء والأشجار والشتلات والنخيل في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والحدائق، إضافة إلى أعمال تكريب النخيل في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية والحدائق والساحات العامة، ورفع وإزالة الأنقاض والمخلفات والحشائش الضارة وتسوية الأراضي الفضاء، لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

وتواصل بلدية عريعرة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى قياس درجات الحرارة للعاملين، والمترددين على تلك المنشآت، وتم رصد عدة مخالفات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.