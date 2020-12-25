شكرا لقرائتكم خبر عن سفلتة طريق «المؤسس» بجوف بني هاجر والان نبدء بالتفاصيل
وبدأت أعمال السفلتة في طريق الملك عبدالعزيز بعد الانتهاء من أعمال الردم والتسوية وأعمال الكهرباء بتركيب عدد 155 عمود إنارة، فيما يجري الآن العمل على أعمال السفلتة.
كان رئيس بلدية جوف بني هاجر م. محمد اليامي، قد أكد أنه في إطار رفع مستوى الطرق واصلت البلدية تنفيذ أعمال السفلتة بطريق الملك عبدالعزيز الجهة الجنوبية، حيث يبلغ طول الطريق 7 كيلو مترات.
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