شكرا لقرائتكم خبر عن صبغ الدوارات والمطبات الصناعية بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية النعيرية، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال صبغ الدوارات، والمطبات الصناعية، ومهدئات السرعة بالشوارع الرئيسية ومداخل المحافظة، في ظل استمرار إنشاء عدد من الدوارات، وعدد من الشوارع الرئيسية؛ لمعالجة التقاطعات الحرجة، وفك الاختناقات لتحقيق السلامة المرورية.

من ناحية أخرى، واصلت البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافة إلى قياس درجات الحرارة للعاملين، والمترددين على تلك المنشآت.

فيما واصلت الفرق الميدانية، أعمال التعقيم والتطهير بالمتنزهات والحدائق العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».