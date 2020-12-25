شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار 29 منشأة بيع لحوم بتاروت والان نبدء بالتفاصيل
يأتي ذلك ضمن مبادرة «مصادرنا واضحة»، التي تهدف لإلزام محلات بيع اللحوم والدواجن الطازجة بوضع لوحة توضح مصادر المنتجات في كل محل ليطلع عليها المستهلك قبل التعامل معه.
وأوضحت البلدية أنها تسعى لتوفر بيئة غذائية آمنة وصحية، مشيرة إلى مواصلة جهودها الرقابية بالأسواق والمنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والصحية المعتمدة، وتوفير غذاء آمن حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.
كانت هذه تفاصيل خبر إنذار 29 منشأة بيع لحوم بتاروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.