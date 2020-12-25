شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار 29 منشأة بيع لحوم بتاروت والان نبدء بالتفاصيل

أنذرت بلدية تاروت، خلال أسبوع، 29 منشأة بيع لحوم، لوضع لوحات مصادر المنتجات أمام المستهلكين.

يأتي ذلك ضمن مبادرة «مصادرنا واضحة»، التي تهدف لإلزام محلات بيع اللحوم والدواجن الطازجة بوضع لوحة توضح مصادر المنتجات في كل محل ليطلع عليها المستهلك قبل التعامل معه.

وأوضحت البلدية أنها تسعى لتوفر بيئة غذائية آمنة وصحية، مشيرة إلى مواصلة جهودها الرقابية بالأسواق والمنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والصحية المعتمدة، وتوفير غذاء آمن حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.