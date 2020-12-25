شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز مشروعات القطيف وفق المخطط الزمني والان نبدء بالتفاصيل
وقف رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، على أعمال عدد من المشاريع والطرق المحورية والبرامج التنموية التي تنفذها البلدية للتأكد من سير الأعمال ونسب الإنجاز فيها وفق ما خطط لها.
وأكد «الحسيني»، خلال جولته، أمس، على أهمية رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج وأنسنتها لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى جودة الحياة.
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