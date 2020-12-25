شكرا لقرائتكم خبر عن أول دراسة تحدد الخصائص الجينية لأسماك الخليج والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن المحاضرة تأتي ضمن إطار التعاون المشترك بين مركز البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية بالجامعة، وتمهّد للدراسة العلمية المشتركة بين الطرفين، التي تنطلق مع بداية عام 2021م، مشيرًا إلى أنها الدراسة العلمية الأولى من نوعها لتحديد الخصائص الجينية لبعض أنواع الأسماك الاقتصادية المحلية السعودية في الخليج العربي.
وأضاف إن هذه الدراسة سوف تعود بالنفع على الثروة السمكية بوجه عام؛ لأنها تسهل عمليات الكشف عن الاحتيال والغش التجاري المتمثلة في بيع أنواع من الأسماك على أنها محلية.
من جهته، أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف م. وليد الشوير أهمية التعاون المشترك بين الطرفين للاستفادة من الكفاءات والخبرات العلمية والعملية لدفع عجلة البحث العلمي وخدمة المجتمع بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.
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