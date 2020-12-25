شكرا لقرائتكم خبر عن «الصلاة نور».. تقنيات حديثة ولوحات إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

نشرت إدارة العلاقات العامة والإعلام، التابعة لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، محتوى حملة «الصلاة نور» بملعب نادي الراكة بالخبر، وذلك بالتنسيق مع فرع هيئة الرياضة بالمنطقة الشرقية.

جاء ذلك ضمن برامج وفعاليات الحملة التي دشّنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.

وتستهدف الحملة التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، واستخدمت في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر الإدارات الحكومية والأهلية ولوحات الطرق والمجمعات التجارية، ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لتعزيز مكانة الصلاة لدى مختلف شرائح المجتمع.

وقال فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي إن الخطة الميدانية والتوعوية للفرع تواكب هذه الحملة المباركة التي تُعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقًا من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز «رحمه الله»، ومنها عنايتهم بالصلاة والدعوة إليها والمحافظة عليها.

وتأتي هذه البرامج بتوجيهات ومتابعة من الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن السند، في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين «أيّدهما الله».