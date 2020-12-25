شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف زيارة لمنشآت الشرقية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

نفذت صحة الشرقية، 20530 زيارة؛ لمتابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19»، مبينةً أنه تمت زيارة 6005 مستشفيات، و4250 مجمعًا عامًا، إضافةً إلى 880 زيارة لمراكز الكلى والقلب، و3380 للمجمعات الطبية المتخصصة، و6015 زيارة للصيدليات.

وأوضحت صحة الشرقية أن أبرز النقاط، التي ركزت عليها هذه الزيارات: نقاط الفرز، والالتزام بارتداء الكمامات، والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي.

وأشارت إلى وجود 1435 منشأة قائمة بالمنطقة، تنقسم إلى: 752 صيدلية، و282 مركز مساندة، و177 مجمعًا عامًا، و143 مجمعًا متخصصًا، و25 مستشفى، و19 مختبرًا طبيًا، و18 عيادة، و15 مستودعًا، و3 مراكز أشعة، ومركز إسعاف.