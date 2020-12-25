شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف زيارة لمنشآت الشرقية الصحية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت صحة الشرقية أن أبرز النقاط، التي ركزت عليها هذه الزيارات: نقاط الفرز، والالتزام بارتداء الكمامات، والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي.
وأشارت إلى وجود 1435 منشأة قائمة بالمنطقة، تنقسم إلى: 752 صيدلية، و282 مركز مساندة، و177 مجمعًا عامًا، و143 مجمعًا متخصصًا، و25 مستشفى، و19 مختبرًا طبيًا، و18 عيادة، و15 مستودعًا، و3 مراكز أشعة، ومركز إسعاف.
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