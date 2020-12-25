شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بلاغات «زحام».. و5 لمخالفة عمالية والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 10 بلاغات بمخالفة التدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19».

وشملت المخالفات بلاغا بشأن عدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، وبلاغا بشأن مساكن العمال، و3 بلاغات لوجود زحام داخل المنشآت، إضافة إلى 5 بلاغات حول مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلق المركز أي بلاغات تتعلق بالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا».