- 1/2
- 2/2
نظام نور للاستعلام عن النتائج 1442 بالمملكة العربية السعودية – نجوم مصرية
- يعتبر استخراج نتائج الطلاب من خلال نظام نور، أحد العمليات الأكثر طلبا بين مختلف الطلاب، وذلك قصد معرفة نتائج الطلاب في ما يخص اختبارات الفصل الدراسي الأول.
- وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم أعلنت بأنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الطلاب عبر نظام نور لصفوف المرحلة الابتدائية، بعد ذلك سيتم الإعلان عن نتائج صفوف المرحلتين وأيضا المتوسطة بطبيعة الحال بعد انتهاء فترة الاختبارات.
في ما يلي نعرض لكم طريقة الحصول على نتائج الطلاب من خلال نظام نور :
- الدخول للموقع الالكتروني الخاص بنظام نور.
- نقوم بكتابة الاسم وأيضا رقم الهوية ثم رمز التحقق ثم بعد ذلك نضغط على تسجيل الدخول.
- بعدها يجب على ولي الأمر الدخول إلى التقارير.
- بعد ذلك يجب الذهاب إلى كشوف الدرجات، ثم بعد ذلك اختيار الفصل الدراسي المناسب.
الخدمات الكترونية أخرى يقدمها نظام نور للطلاب والمعلمين وأيضا أولياء الأمور نطكر البعض منها :
- سهولة التواصل ما بين الإدارات التعليمية وأيضا المعلمين.
- سهولة اطلاع ولي الأمر على خدمة التحاق أولاده بصف الأول الابتدائي و صف رياض الأطفال كذلك.
- أيضا يمكن للطلاب من خلال نظام نور معرفة درجاتهم.
- بالإضافة أيضا إلى أن نظام نور يسهل تواصل في ما بين الطلاب والمعلمين كذلك.