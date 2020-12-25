الضمان الاجتماعي المقطوعة والفئات المستثناه في المملكة العربية…

الضمان الاجتماعي المقطوعة والفئات المستثناه … مما لا شك فيه أن نظام الضمان الاجتماعي يعتبر من بين أهم الحقوق التي يمنحها القانون للأشخاص أو الأفراد سواء في السعودية أو باقي دول العالم، حيث وجد هذا النظام المهم قصد العمل على تدبير أمور من ليس لهم السكن أو حتى دخل ثابت.

و في ما يلي نعرض لكم بعض من مزايا نظام الضمان الإجتماعي :

حصر عديد ومعرفة خريطة الفئات الأكثر احتياجا للمساعدات.

العمل على الرفع من المستوى المعيشي للأشخاص أو الأفراد.

تلبية متطلبات الأساة للأشخاص.

تحقيق الاستقلال المادي للأشخاص أيضا.

و في ما يلي نعرض لكم الشروط العامة قصد الاستفادة من الضمان الإجتماعي بالمملكة العربية السعودي :

يجب على الشخص أن يكون من المقيمين بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم.

التوفر على شروط التأهيل والصحة وأيضا التعليم.

يجب على الشخص أن يكون حامل للجنسية السعودية.

أن يكون الشخص يبلغ 35 سنة كحد أقصى بطبيعة الحال.

على الشخص الراغب في الاستفادة من هذا النظام عدم امتلاك سجلات تجارية أو حتى أراضي كذلك.

أما في ما يلي نمر لحالات توقف الاستفاذة من نظام الضمان الإجتماعي :

في حالة ثبوت على كون المستفيد لم يسبق له العمل من قبل وأيضا لم يتقدم إلى إحدى منصات التوظيف الخاصة بالمملكة العربية السعودية أو لا يبحث عن عمل.

تنازل الشخص المستفيد عن معاش نظام الضمان الإجتماعي الخاص بالمملكة.

أيضا في حالة إقامة الشخص المستفيد إقامة دائمة في إحدى المراكز الخاصة بالاواء في السعودية.

كذلك في حالة وفاة المستفيذ بطبيعة الحال.

في حالة أيضا كانت بيانات الشخص المستفيذ غير صحيحة.

أيضا في حالة سقوط إحدى شروط الأستحقاق عن الشخص المستفيد.

عدم قيام المستفيذ بتحديث بياناته الشخصية.

أيضا في حالة عدم التزم الشخص المستفيد بخطة التأهيل.

و في ما يلي نمر لخدمات التمكين الخاصة بنظام الضمان الإجتماعي :

بطبيعة الحال الفئات المستثناه ضمن شروط الجنسية.

أيضا أبناء المطلقات والأرامل من زوج غير سعودي.

كذلك المرأة السعودية والتي تزوجت بشخص غير سعودي.

بالإضافة أيضا إلى المطلقات والأرامل الغير سعوديات ولديهم أبناء من أب سعودي.

الأشخاص الذين لديهم أو يعانون إعاقة.

أيضا الأرامل والأيتام.

القيام بأوراش تثقيفية.

العمل على تدريب وتأهيل الأشخاص.

القيام بتمويل الأسر.

التوجيه الصحيح نحو إنشاء مشاريع المشاريع.

أما في ما يخص

كيفية الاستفادة من معاش نظام الضمان الإجتماعي :