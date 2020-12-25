شكرا لقرائتكم خبر عن وصول لقاح كورونا لجميع المناطق.. الشهر القادم والان مع التفاصيل
جاء ذلك خلال تدشين مركز لقاحات كورونا في مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة وبدء حملة التطعيم باللقاح، إذ تم إعطاء أول جرعة من لقاح كورونا.
وأوضحت صحة جدة بأنه تم تحديد الصالة الجنوبية في مطار الملك عبدالعزيز ليكون المقر الأول لحملة التطعيم ضد فايروس كورونا لتوفر جميع الخدمات الأساسية فيه، كما أنه صمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة من خلال تجهيز 84 غرفة لتلقي اللقاحات يديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة. وأضافت سيتم تدشين مراكز أخرى في عدد من المواقع، ويُعد مركز محافظة جدة ثاني مركز يتم تدشينه بعد الرياض.
وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري جاهزية الصالة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز للبدء في استقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في التطعيم ضد فايروس كورونا كوفيد - 19، مشيراً إلى إعداد الخطط اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة لضمان سير العملية بشكل لائق يتماشى مع التدابير الاحترازية المتبعة، لافتاً إلى أن اختيار الصالة كمقر لتنفيذ هذا المشروع جاء انطلاقا من العمل التشاركي بناءً على معايير لوجستية، واستناداً إلى معطيات أساسية أهمها المساحة الواسعة والموقع الذي يُعد نموذجياً لغالبية سكان محافظة جدة وقرب المقر منهم.
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