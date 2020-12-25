شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي ينعى والدة متعب بن عبدالله والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نعى الديوان الملكي، والدة الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، التي انتقلت إلى رحمة الله.
وأوضح الديوان في بيان أنه سيتم الصلاة على الفقيدة اليوم (الجمعة)، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.
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