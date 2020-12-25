بالفيديو.. ‏لحظة إحياء أهل العلا ذكرى حدث تاريخي أمام ساعة الطنطورة الشمسية

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أمس الخميس، عن لحظة إحياء عدد من أهالي المحافظة ذكرى حدث تاريخي يمتد إلى مئات السنين، وذلك أمام ساعة الطنطورة الشمسية.
وتجمّع عدد من أهالي العلا في مبنى "طنطورة" وأمام ساعته الشمسية، حيث يعرفون بداية دخول "المربعانية" عندما يلامس ظل الطنطورة علامة موجودة داخل المبنى.
ومن جانبه، شدد المدير التنفيذي للإدارة العامة للإعلام والتواصل في الهيئة، سعد المطرفي، على دعم المسؤولين لإحياء مناسبات واحتفاليات "طنطورة"، وعلى رأسها هذا التقليد الذي أعاد الروح والحياة للبلدة.
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