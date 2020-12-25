شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق يوضح حكم شراء أرض من البنك بالأقساط مقابل ربح معين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، حكم من يشتري أرضا عن طريق البنك، حيث يقوم البنك بشراء الأرض للمستفيد بطلب منه ويسجلها باسمه ويحسبها عليه بالأقساط.
وقال المطلق: " إنه لا بأس بأن يطلب المستفيد من البنك شراء أرض له مقابل ربح معين، لافتاً إلى أن هذا يُعد بيعا بالمرابحة مع الأمر بالشراء".
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