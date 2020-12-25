شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة مؤثرة لمرابط بالحد الجنوبي فقد ذراعه أثناء مواجهة مع الأعداء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف أحد المصابين من أبطال الحد الجنوبي، النشمي العنزي، عن تفاصيل أصعب ليلة فقد فيها ذراعه بعد مواجهة مع الأعداء.

وأضاف " العنزي " خلال حواره ببرنامج " يا هلا "، أنه وصديق لها يدعى " هزاع "، استشهد فيما بعد، كانا في موقع العمليات الذي حدث فيه هجوم من الأعداء، بدءًا من المغرب، إذ حدثت مناوشات وضرب نار، ثم هدأ الرمي قليلًا ".

وأوضح أن الأعداء ظلوا مترصدين لهم حتى الفجر، في منطقة وعرة، وفي تمام الساعة 6:15 صباحًا، بدأ الهجوم من جديد قرب جبل يسمى " فواز " خلف نجران، لكنه جهز الـ " RBJ " الذي كان معه، وقبل توجيه ضربة للعدو، تفاجأ بذراعه الأيسر يطير أمامه، بينما انكب هو على وجهه.