شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقيمة تروي تجربتها في تلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): روت مقيمة تحمل الجنسية السويدية، تجربتها في التقديم وتلقّي اللقاح ضمن المسجلين عبر منصة "صحتي"، وذلك في مركز التطعيم بصالة مطار الملك عبدالعزيز في جدة. روت مقيمة تحمل الجنسية السويدية، تجربتها في التقديم وتلقّي اللقاح ضمن المسجلين عبر منصة "صحتي"، وذلك في مركز التطعيم بصالة مطار الملك عبدالعزيز في جدة. وأوضحت إنها قامت بالتسجيل الأسبوع الماضي على تطبيق صحتي من أجل تلقي اللقاح، مؤكدةً تلقّيها رسالة أمس عبر الهاتف تخبرها بموعد التطعيم ومكانه، مشيرة إلى أنها توجهت إلى مركز التطعيم مبكراً ودعت المقيمة الجميع لأخذ اللقاح بسرعة، ومشيدةً بالتنظيم الذي تتولاه وزارة الصحة ومنسوبوها ومسؤولو ومنسوبو المطار.

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