شكرا لمتابعة خبر عن نصيحة مهمة عند شراء المدفأة الكهربائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، الذين يقبلون على شراء المدفأة الكهربائية، لاختيار الأنواع التي تفصل عند سقوطها والتي تستوفي معايير الجودة والسلامة.
و يأتي ذلك وسط تحذيرات من المدفأة وخاصة أنها تسحب الأكسجين وتخرج مادة أول أكسيد الكربون الذي يسبب وجوده في الجسم مشكلة خطيرة.
ويؤثر أول أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، على الجسم في إعطائه الشعور بالنوم مما يجعل الشخص يغوص في النوم عميقا، نظرا لأن قلة مادة الأكسجين فى جسم الانسان تتسب فى وفاته.
وتبين أن المدفأة الكهربائية تقلل نسبة الأكسجين أثناء تشغيلها في مكان مغلق، مما يجعل الشخص الموجود في هذا المكان يتأثر صحيا.
كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة مهمة عند شراء المدفأة الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.