شكرا لمتابعة خبر عن نصيحة مهمة عند شراء المدفأة الكهربائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، الذين يقبلون على شراء المدفأة الكهربائية، لاختيار الأنواع التي تفصل عند سقوطها والتي تستوفي معايير الجودة والسلامة.

و يأتي ذلك وسط تحذيرات من المدفأة وخاصة أنها تسحب الأكسجين وتخرج مادة أول أكسيد الكربون الذي يسبب وجوده في الجسم مشكلة خطيرة.

ويؤثر أول أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، على الجسم في إعطائه الشعور بالنوم مما يجعل الشخص يغوص في النوم عميقا، نظرا لأن قلة مادة الأكسجين فى جسم الانسان تتسب فى وفاته.

وتبين أن المدفأة الكهربائية تقلل نسبة الأكسجين أثناء تشغيلها في مكان مغلق، مما يجعل الشخص الموجود في هذا المكان يتأثر صحيا.