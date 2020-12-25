شكرا لمتابعة خبر عن وكيل الصحة: المملكة لن تستغني عن الإجراءات الاحترازية والكمامات قبل هذا الموعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، إن المملكة لن تستغني عن الإجراءات الاحترازية والكمامات قبل منتصف العام الميلادي القادم.

وقال جوخدار أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) تُعد من أكبر الحملات في تاريخ المملكة، وكذلك على مستوى العالم، فالعالم لم يشهد مثل هذه الضخامة من قبل.

وأكد وكيل الصحة أن التطعيم لو وصل إلى 50-60% من سكان المملكة، فيمكن بعد ذلك أن نخفف الاحترازات، ونستغني عن الكمامات قبل شهر 6 من العام الميلادي القادم 2021.