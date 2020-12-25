شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن الحد الأدنى للأجور في المهن المحاسبية بعد توطينها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثيرت تساؤلات عديدة من قبل عدد كبير من الموظفين حول الحد الأدنى للأجور في المهن المحاسبية بعد توطينها.

وتبين أن الحد الأدنى للأجور في المهن المحاسبية للاحتساب في نسب التوطين، 6،000 ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادلها، و 4،500 ريال لحملة الدبلوم أو ما يعادله.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.

ويستهدف قرار توطين المهن المحاسبية توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية؛ حيث تم استهداف العديد من المهن المحاسبية من أبرزها:" مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف ".