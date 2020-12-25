شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشثري يوضح حكم تصدق المرأة بكامل إرثها برغم وجود أبناء لها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ سعد الشثري، حكم من أرادت التصدق بكامل إرثها بالرغم من وجود أبناء لها.

وقال " الشثري "، خلال حواره ببرنامج " يستفتونك " عبر قناة " الرسالة "، إنه لا حرج في أن يتصدق المسلم والمسلمة بأي مالٍ يملكه، ولكن الأفضل منحه للأبناء من باب النفقة عليهم.

وأردف أن النفقة على النفس أو الأهل من الميراث أفضل بكثير مما عداها من أوجه الصدقة، متابعا:" نص القرآن الكريم على تقديم ذوي القربى على غيرهم في النفقات والصدقة ".