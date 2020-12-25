شكرا لمتابعة خبر عن أشياء كثيرة فقدها تركي آل الشيخ تُثير الصدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):نشر رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، صورة تحتوي على عدد من الريموتات التي فقدها، مما أثار الجدل بين متابعيه.
وعلق " آل الشيخ " على الصورة، قائلا:" كمية ريموتات غير طبيعية ضيعت "، حيث انتشرت على نطاق واسع بين المتابعين.
وكان " آل الشيخ "، عرض فيديو للفنانين راشد الماجد وماجد المهندس وهما يغنيان أغنية عمرو دياب الجديدة " محسود ".
ومن جهته، علق الهضبة عمرو دياب على الفيديو، قائلًا:" شكرًا أبوناصر، الأغنية مبقتش بتاعتي "، حيث أن " آل الشيخ " هنأ الهضبة بأغنية " محسود "، التي تعتبر ثاني أغنيات ألبومه الجديد " يا أنا يا لأ ".
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