شكرا لمتابعة خبر عن أشياء كثيرة فقدها تركي آل الشيخ تُثير الصدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نشر رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، صورة تحتوي على عدد من الريموتات التي فقدها، مما أثار الجدل بين متابعيه.

وعلق " آل الشيخ " على الصورة، قائلا:" كمية ريموتات غير طبيعية ضيعت "، حيث انتشرت على نطاق واسع بين المتابعين.

وكان " آل الشيخ "، عرض فيديو للفنانين راشد الماجد وماجد المهندس وهما يغنيان أغنية عمرو دياب الجديدة " محسود ".

ومن جهته، علق الهضبة عمرو دياب على الفيديو، قائلًا:" شكرًا أبوناصر، الأغنية مبقتش بتاعتي "، حيث أن " آل الشيخ " هنأ الهضبة بأغنية " محسود "، التي تعتبر ثاني أغنيات ألبومه الجديد " يا أنا يا لأ ".