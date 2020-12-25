شكرا لمتابعة خبر عن الرميحي: المملكة الحليف السياسي والأمني والاقتصادي الأول للبحرين ‎ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المنامة (صدى):

أكد ‏وزير إعلام البحرين على بن محمد الرميحي، اليوم الخميس، أن المملكة الحليف السياسي والأمني والاقتصادي الأول للبحرين ‎

وأضاف الرميحي أن مجلس التنسيق خطوة تاريخية مباركة على طريق التكامل والوحدة والشركة.

الجدير بالذكر أن مملكة البحرين تستضيف يوم الأحد المقبل، عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحضيراً للدورة الحادية والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.