شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المطلق يوضح كيفية التعامل مع الأحلام المزعجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء كيفية التعامل مع الأحلام التي تزعج بعض الناس

وقال المطلق أن الأحلام المزعجة تكون تحزين من الشيطان وعبارة عن ثعابين وعقارب وغيرها ، ومهمته التخويف.

وقال المطلق إذا رأى الإنسان ما يزعجه، بحسب حديث للرسول صلوات الله عليه أن يقوم بالانقلاب على الجانب الآخر ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبصق بصقة خفيفة ثلاثا ويتعوذ بالله من شر هذا الحلم ثلاث مرات.

وأشار المطلق إذا كان الحلم مزعج كثيرا يتوضأ الشخص و يصلي ركعتين ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء ان الأمر الذي يفعله من حلم بالحلم المزعج ان يصمت عنه ولا يحكيه ولا يطلب تأويله فلا يصيبه ضرر