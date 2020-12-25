شكرا لمتابعة خبر عن "تقويم التعليم" تعلن موعد تسجيل المعلمين الراغبين في الحصول على ‎الرخصة المهنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب، اعتباراً من غدٍ ‎الجمعة في استقبال طلبات تسجيل المعلمين الجدد الراغبين في الحصول على ‎الرخصةالمهنية لمدة 3 أيام في الاختبارين العام والتخصصي.

وأوضحت الهيئة أن إجازة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بدأن اليوم الخميس بعد انتهاء أعمال ‎الفصل الدراسي الأول عن بُعد وسيكون إعلان النتائج عبر ‎نظام نور.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، سجلت 35 ألف متقدم لاختبارات الرخصة المهنية، مشيرة إلى استمرار التسجيل حتى الآن.

وأكدت الهيئة رفع مستوى الجاهزية التقنية لضمان سلاسة بناء بيانات الرخصة بشكل آلي لكل متقدم، ليتم بعد ذلك بناء حالة الترخيص بشكل آلي تعتمد على المؤهل وسنوات الخبرة والتخصص واحتساب التواريخ لـ4 أنواع من الرخص " رخصة معلم للدبلوم، ومعلم ممارس لجميع المؤهلات، ومعلم متقدم، ومعلم خبير ".