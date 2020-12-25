شكرا لمتابعة خبر عن السبب الرئيسي وراء ترك مستثمري الإبل والزوار الصياهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قام الزوَّار والمشاركون المخيِّمون قرب مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، بترك الأماكن التي كانوا فيها.

وجاء ذلك بأمر سامي رقم 25082، صدر في 6 جمادى الأولى 1442هـ، حيث جرى تقديم موعد نهاية المهرجان، من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والمقمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونبه المسؤولون عن إدارة المهرجان، المشاركين في المهرجان، بضرورة المغادرة قبل يوم 28 ديسمبر الجاري، ليمتثل المشاركون، ويبدأون في المغادرة فورًا.

وبحسب المسؤولون في إدارة المهرجان، فإن إدارة التعديات والجهات الأمنية والبلدية، ستزيل جميع المخيمات المخالفة بعد نهاية آخر يوم عمل.