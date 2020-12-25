ضبط أكثر من 3 آلاف مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ضبطت الإدارة العامة للمرور 3114 مركبة مخالفة في جميع أنحاء المملكة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. ضبطت الإدارة العامة للمرور 3114 مركبة مخالفة في جميع أنحاء المملكة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على تويتر إنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة. يأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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