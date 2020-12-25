شكرا لمتابعة خبر عن حالة جوية مرتقبة تؤثر على كل مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن كل مناطق المملكة تتعرض لحالة جوية بدءا من الليلة. توقع الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن كل مناطق المملكة تتعرض لحالة جوية بدءا من الليلة. وأوضح الزعاق أن الحالة الجوية تمتد آثارها إلى منتصف الأسبوع القادم وتؤثر على جل مناطق ‎السعودية بتمرحل زحزاح. وأضاف أن الحالة تتلخص في انخفاض لدرجات الحرارة، وهطول أمطار متفاوتة، ورياح ناشطة بعض الوقت، وتمتد من ‎الحدود الشمالية ‎تبوك ‎الجوف ‎حائل ‎القصيم وسواحل ‎الغربية وأجزاء من ‎الشرقية.

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