شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. استشاري "أمراض معدية" توضح كيفية التعامل مع فيروس كورونا المتحور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت استشاري الأمراض المعدية، الدكتورة نوف نعمة الله، أنه لا يوجد اختلاف حتى الآن بين فيروس كورونا ‎" كوفيد_19" و السلالة الجديدة من الفيروس.

وأضاف " نعمة الأمن " خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:"أعراض كورونا والسلالة الجديدة واحدة، ونفس الشدة "، مبينة :" تختلف الشدة حسب سن المريض والأمراض المزمنة ".

وحول كيفية التعامل مع فيروس كورونا المتحور، قالت إن التعامل مع السلالة الجديدة نفس التعامل مع الجائحة منذ بدايتها من خلال الإلتزام بوسائل الوقاية.

وشددت على ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم التجمع في الأماكن المغلقة وغسل اليدين باستمرار تجنبا لنقل الفيروس.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، إصابة 189 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 190 حالة جديدة ووفاة 11 حالة.

وسجلت منطقة الرياض 52 حالة ، ومنطقة مكة المكرمة 38 حالة والمنطقة الشرقية 32 حالة ، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق.

وشهدت المملكة اليوم الخميس تدشين ثاني مركز للقاح كورونا " كوفيد 19 " في محافظة جدة، فيما أكدت الصحة أن اللقاح بالمجان وفقاً لتوجيهات القيادة الكريمة.