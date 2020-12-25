هل يجوز شراء أرض من البنك بالأقساط مع ربح معين؟.. الشيخ المطلق يجيب (فيديو)

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، حكم من يشتري أرضا عن طريق البنك، حيث يقوم البنك بشراء الأرض للمستفيد بطلب منه ويسجلها باسمه ويحسبها عليه بالأقساط.

وقال، في لقاءٍ مع برنامج “فتاوى” عبر قناة “السعودية”، إنه لا بأس بأن يطلب المستفيد من البنك شراء أرض له مقابل ربح معين، لافتاً إلى أن هذا يُعد بيعا بالمرابحة مع الأمر بالشراء.

Source akhbaar24.argaam

