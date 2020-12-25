بالصور.. ضبط 5 وافدات في وظائف السعوديات وتحرير 67 مخالفة وإنذارًا في الرياض

إحداهن تحمل شهادة مواطنة..
أسفرت حملة مفتشي ومفتشات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، على المنشآت التجارية في العاصمة الرياض عن إجراء أكثر من 500 جولة ميدانية وتحرير 67 مخالفة وإنذارًا، منها ضبط 5 وافدات في وظائف مقصورة على السعوديات، إحداهن تحمل شهادة صحية باسم مواطنة سعودية.
ويهدف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من خلال تنفيذ مثل هذه الجولات المفاجئة والحملات المجدولة إلى متابعة مدى التزام أصحاب المحلات والمنشآت بقرارات التوطين والتأنيث وتنظيم بيئة العمل.
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