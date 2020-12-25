بـ6 خطوات.. هكذا يمكنك الاستعلام عن النتائج في نظام نور بعد انتهاء الاختبارات

بالتزامن مع اختبارات المرحلة الابتدائية، يترقب أولياء الأمور والطلاب النتائج من خلال الإعلان عن فتح رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور الإلكتروني وطريقة الاستعلام.

وطريقة استعلام نتائج الطلاب لعام 1442هـ عبر نظام نور برقم الهوية فقط من خلال تسجيل الطالب الدخول الي رابط الصفحة الرئيسية لنور عبر هذا الرابط.

https://noor.moe.gov.sa/Noor/login.aspx

وعلي الطالب تسجيل الدخول بواسطة على نظام نور رقم الهوية او رقم المستخدم وكلمة المرور، ثم كتابة رمز التحقق الظاهر أمامهم بالشاشة، ثم سيتم إرسال كلمة المرور عبر رقم الجوال بعد إتمام التسجيل بنجاح.

ومن ثم التاكد من وجود الطالب بالصفحة الرئيسية لبوابة نظام نور الرسمية الالكترونية، ومن ثم النقر علي صفحة الحساب الخاص به ثم النقر علي أيقونة نتائج الطلاب ومن ثم إدخال رقم الهوية ومن ثم الولوج الي قائمة التقارير الشهرية بشكل مباشر.

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