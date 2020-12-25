حج 2020 أفضل أحداث العام

وتضمنت التغريدة أيضا مقطع فيديو قصير يوثق طواف الحجاج حول الكعبة متبعين الإجراءات الصحية والتنظيمية الصارمة التي طبقت في الحج.
يذكر أن المملكة العربية السعودية نجحت في تنظيم حج 2020 بشكل باهر أشاد به العالم أجمع حيث تميز عن غيره من المواسم السابقة بالإجراءات التنظيمية المشددة والاحترازات الصحية غير الاعتيادية التي طبقتها المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده حفاظًا على صحة ضيوف الرحمن من خطر تفشي فيروس كورونا.
وشهد حج 2020 منظومة متكاملة من الخدمات التقنية والاشتراطات الوقائية والإجراءات الاحترازية العديدة لضمان تأدية ضيوف الرحمن حجهم بسلام وأمان وذلك بتعاون بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ورئاسة شؤون الحرمين والعديد من الجهات الأخرى العاملة في خدمة ضيوف الرحمن.
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