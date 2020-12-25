الديوان الملكي ينعى والدة متعب بن عبدالله

نعى الديوان الملكي، والدة الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، التي انتقلت إلى رحمة الله. وقال الديوان في بيان: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الموافق 10 / 5 / 1442هـ. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».



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